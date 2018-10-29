FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 23:28 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 245,39 puan (yüzde 0,99) düşüşle 24.442,92 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 17,44 puan (yüzde 0,66) azalışla 2.641,25 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 116,92 puan (yüzde 1,63) değer kaybıyla 7.050,29 puandan kapandı.

PARTNEROkyanusta çözülemeyen sır! Bu kareler milyonlarca kez görüntülendiOkyanusta çözülemeyen sır! Bu kareler milyonlarca kez görüntülendi
Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılmasıAtakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması
İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırımİstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması

Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul Havalimanı açılış töreni

İstanbul Havalimanı açılış töreni

İş Bankası Çin’de "İnovasyon Merkezi" açtı

İş Bankası Çin’de "İnovasyon Merkezi" açtı

ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı

ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı

Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.