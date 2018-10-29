New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 245,39 puan (yüzde 0,99) düşüşle 24.442,92 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 17,44 puan (yüzde 0,66) azalışla 2.641,25 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 116,92 puan (yüzde 1,63) değer kaybıyla 7.050,29 puandan kapandı.
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