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New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 23:34 | Son Güncelleme

Haftanın son işlem gününü, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,43, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,04 kayıpla tamamladı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,43 düşüşle 25.270,83 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,63 azalışla 2.723,06 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,04 kayıpla 7.356,99 puana geriledi.

Güne ekim ayı istihdam verilerinin ardından yükselişle başlayan endekslerin kazançlarını geri vermesinde "ABD-Çin savaşına" yönelik çelişkili açıklamalar etkili oldu.

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow, katıldığı televizyon programında iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde önemli bir ilerleme kaydedilemediğini söylerken, ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerden çok iyi bir ticaret anlaşması çıkmasını beklediğini açıkladı.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ekimde 250 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı beklenti paralelinde yüzde 3,7’de sabit kaldı. Ortalama saatlik ücret artışı da yıllık yüzde 3,1’e çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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