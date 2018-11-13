New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Endeksi, yüzde 2,32 azalışla 25.387,18 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 1,97 kayıpla 2.726,22 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,78 düşüşle 7.200,87 puana geriledi.
Analistler, endekslerdeki düşüşle petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolardaki yükselişin etkili olduğuna işaret etti.
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