FİNANS

New York borsası düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 00:49 | Son Güncelleme

New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, salı gününü satış ağırlıklı tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,40 azalışla 25.286,49 puana ve S&P 500 Endeksi yüzde 0,15 düşüşle 2.722,18 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi yatay seyirle 7.200,88 puanda sabit kaldı.

Analistler, hisse senedi piyasalarında süren dalgalanmalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğuna işaret ediyor.

Ham petrol fiyatları, bugün son 3 yılın en büyük düşüşünü kaydederken, Brent petrolün varili yüzde 7 azalışla 65,17 dolara ve WTI petrolün varili yüzde 7,8 kayıpla 55,23 dolara geriledi.

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