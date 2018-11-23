New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Şükran Günü tatili nedeniyle yarım gün işlem gören Dow Jones Endeksi yüzde 0,73 azalışla 24.285,95 puandan, S&P 500 Endeksi yüzde 0,66 düşüşle 2.632,56 puandan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0.48 kayıpla 6.938.98 puandan kapandı.

Endekslerin yönü üzerinde ham petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi etkili oldu. Brent türü ham petrolün varil fiyatı, piyasadaki arz fazlasının devam edeceği beklentileriyle 13 ay aradan sonra ilk defa 60 doların altına düştü.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 54,02 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 8 azalışla 50,26 dolara kadar indi.

Öte yandan, ABD'de gün içinde açıklanan verilere göre, imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 55,4’e gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

