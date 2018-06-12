FİNANS

New York borsası, Fed öncesi alış ağırlıklı seyretti

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 23:27 | Son Güncelleme

New York borsası, Fed öncesi alış ağırlıklı seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde alış ağırlıklı seyretti.

Kapanışta, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,85 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.786,85 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 43,99 puan (yüzde 0,57) artışla 7.703,79 puana yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise 1,58 puanlık (yüzde 0,01) sınırlı azalışla 25.320,73 puana geriledi.

Analistler, endekslerin yönü üzerinde ülkede sabah saatlerinde açıklanan enflasyon verileri ile ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un arasında gerçekleşen zirvenin belirleyici olduğuna işaret etti.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, TÜFE, mayısta aylık bazda benzin fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,2 arttı. Manşet enflasyon olarak da adlandırılan veri, yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 2,8’e çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Fed'in bugün başlayan haziran ayı toplantısında alınan faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar yarın Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
"Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor"
Bakan Ağbal: 1 milyon 6 bin kişi yapılandırma yaptıBakan Ağbal: 1 milyon 6 bin kişi yapılandırma yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tasarım faaliyetine vergi istisnası

Tasarım faaliyetine vergi istisnası

138 yıllık hayal gerçekleşiyor

138 yıllık hayal gerçekleşiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor"

"Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor"

Bakan Ağbal: 1 milyon 6 bin kişi yapılandırma yaptı

Bakan Ağbal: 1 milyon 6 bin kişi yapılandırma yaptı

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışı yapıldı

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışı yapıldı

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Antalya'daki AVM'ler bayramın ilk günü kapalı

Antalya'daki AVM'ler bayramın ilk günü kapalı

TEKNOSAB, 'Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak

TEKNOSAB, 'Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.