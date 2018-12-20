New York Borsası

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışıyla biten toplantısının ardından sert değer kaybetti.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,49 düşüşle 23.323,66 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 1,54 kayıpla 2.506,96 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,17 azalışla 6.636,83 puana geriledi.

Bu sonuçlarla, yıllık kayıplarını artıran endeksler, yeniden geçen yılın ekim-kasım aylarından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Endekslerin yönü üzerinde, Fed’in politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesi ile faiz artırımlarına gelecek sene devam etmeyi planladığını açıklaması etkili oldu.

