New York borsası günü düşüşle tamamladı

New York borsası, ABD'nin ithal çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlanacağını açıklamasıyla günü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 251,94 puan (yüzde 1,02) düşüşle 24.415,84 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,74 puan (yüzde 0,69) azalışla 2.705,27 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,34 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 7.442,12 puana düştü.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bugün yaptığı açıklamada, ithal çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin 1 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’dan ithal edilecek ürünlere de uygulanacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin ilave gümrük vergilerine karşılık olarak 1 Temmuz'dan itibaren Amerikan çelik ürünlerine yüzde 25 ve alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 tarife uygulanacağını belirtti.

Meksika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da, ABD'den ithal edilen elma, üzüm, yabanmersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünlerine ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirileceği ifade edildi.

