FİNANS

New York borsası "karışık" açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

New York borsası "karışık" açıldı

New York borsası, güne "karışık" seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 94,72 puan (yüzde 0,38) düşüşle 24.573,06 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,63 puan (yüzde 0,21) azalışla 2.718,38 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 2,29 puan (yüzde 0,03) artışla 7.464,74 puana yükseldi.

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New York Borsası

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