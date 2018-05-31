New York borsası, güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 94,72 puan (yüzde 0,38) düşüşle 24.573,06 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,63 puan (yüzde 0,21) azalışla 2.718,38 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 2,29 puan (yüzde 0,03) artışla 7.464,74 puana yükseldi.
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