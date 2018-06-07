New York borsası, güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 50,92 puan (yüzde 0,20) artışla 25.197,31 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,24 puan (yüzde 0,08) yükselişle 2.774,59 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 6,41 puan (yüzde 0,08) azalışla 7.682,84 puana geriledi.
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