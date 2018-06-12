New York borsası, güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 25,32 puan (yüzde 0,10) azalışla 25.299,59 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi 1,24 puan (yüzde 0,04) yükselişle 2.783,11 puana ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,20 puan (yüzde 0,17) artışla 7.674,30 puana yükseldi.
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