New York borsası, güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 12,24 puan (yüzde 0,05) azalışla 24.105,35 puana gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,49 puan (yüzde 0,13) yükselişle 2.703,12 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,04 puan (yüzde 0,03) artarak 7.447,12 puanla yatay seviyeden açıldı.
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