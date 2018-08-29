New York borsası, güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi, 18,01 puan (yüzde 0,07) düşüşle 26.046,01 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,21 puan (yüzde 0,08) yükselişle 2.899,73 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,46 puan (yüzde 0,17) değer kazanarak 8.043,50 puana çıktı ve güne rekor seviyeden başladı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ikinci öncü verilere göre, ülke ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 büyüme gösterdi. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 4 seviyesindeydi.
Öte yandan, yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları yüzde 3,8 artarken, yüzde 3,9'luk piyasa beklentisinin altında kaldı.
Kira ödemelerinde 'lira' dönemi
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? 29 Ağustos dolar kuru yorumları
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum