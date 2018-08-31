New York borsası, haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 43,08 puan (yüzde 0,17) düşüşle 25.943,84 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,95 puan (yüzde 0,1) azalışla 2.898,18 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 6,64 puan (yüzde 0,08) değer kazanarak 8.095,01 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün, Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı iddia edilmiş, ayrıca ülkesini Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekmekle tehdit ettiği açıklanmıştı.

