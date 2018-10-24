New York borsası güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 79,77 puan (yüzde 0,32) artışla 25.271,20 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,03 puan (yüzde 0,07) azalışla 2.738,66 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,91 puan (yüzde 0,15) düşüşle 7.426,63 puana geriledi.
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