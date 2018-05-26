New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 58,67 puan (yüzde 0,24) düşüşle 24.753,09 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,43 puan (yüzde 0,24) azalışla 2.721,33 puana geriledi.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, ABD'li enerji şirketlerinin hisselerinde kayıplar görüldü. Ülkenin en büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil ve Chevron'un hisseleri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 3,5 kayıpla günü tamamladı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 9,42 puan (yüzde 0,13) artışla 7.433,85 puana yükseldi. Endekste işlem gören Netflix'in hisseleri bugün yüzde 0,6 değer kazandı.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,2, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,3 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,1 artış kaydetti.
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