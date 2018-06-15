New York borsası, ABD'li bankaların hisselerindeki düşüş ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 25,89 puan (yüzde 0,1) düşüşle 25.175,31 puandan kapandı. Endekste işlem gören ABD'li bankalardan JPMorgan Chase ve Citigroup'un hisseleri sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 1,7 değer kaybetti.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 6,86 puan (yüzde 0,25) artışla 2.782,49 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 65,34 puan (yüzde 0,85) artışla 7.761,04 puana yükseldi ve günü rekor seviyeden tamamladı. Endekste işlem gören Netflix'in hisseleri bugün yüzde 3,4 değer kazandı.

Ayrıca, yine Nasdaq'ta işlem gören dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast'in hisseleri yüzde 4,6 prim yaparken, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'un hisseleri yüzde 2,1 yükseldi.

Dün, Comcast, 21st Century Fox'u satın almak için 65 milyar dolarlık teklif verdiğini duyurmuştu.

