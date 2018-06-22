FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 23:32 | Son Güncelleme

Dow Jones Sanayi Endeksi'nin 8 işlem günü üst üste düşüşü sona erdi

New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 119,19 puan (yüzde 0,47) artışla 24.580,89 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 5,12 puan (yüzde 0,19) artışla 2.754,88 puana yükseldi.

Böylece, Dow Jones Sanayi Endeksi'nin 8 işlem günü üst üste düşüşü sona ermiş oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 20,13 puan (yüzde 0,26) düşüşle 7.692,82 puana geriledi.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,9, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,9 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

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