FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 23:26 | Son Güncelleme

New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 44,95 puan (yüzde 0,18) artışla 25.064,36 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,88 puan (yüzde 0,1) azalışla 2.798,43 puana gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,26 puan (yüzde 0,26) düşüşle 7.805,72 puandan kapandı.

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