FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 23:51 | Son Güncelleme

Dow Jones Sanayi Endeksi 5 işlem günü üst üste yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerinin yükselmesi ancak teknoloji firmalarının hisselerinin düşmesiyle günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 79,40 puan (yüzde 0,32) artışla 25.199,29 puana ulaştı ve 5 işlem günü üst üste yükselişle kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 6,07 puan (yüzde 0,22) primle 2.815,62 puana yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 0,67 puan (yüzde 0,01) düşüşle 7.854,44 puanla yatay seviyeden kapandı.

Bugün, yatırım bankalarından Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 2,8 artışla günü tamamlarken, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 0,9 prim gösterdi.

Teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Apple'ın hisseleri ise sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

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