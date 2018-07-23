FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 23:52 | Son Güncelleme

New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 13,83 puan (yüzde 0,06) düşüşle 25.044,29 puandan kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 5,15 puan (yüzde 0,18) primle 2.806,98 puana yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 21,67 puan (yüzde 0,28) artışla 7.841,87 puana ulaştı.

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