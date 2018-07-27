New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 112,97 puan (yüzde 0,44) artışla 25.527,07 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 8,63 puan (yüzde 0,3) düşüşle 2.837,44 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 80,05 puan (yüzde 1,01) düşüşle 7.852,18 puana geriledi.
İkinci çeyrek bilançosunu dün açıklayan Facebook'un gelirinin piyasa beklentisinden düşük gelmesinin ardından şirketin hisseleri bugün yüzde 19 değer kaybetti.
Şirketin piyasa değeri dün 621 milyar dolar seviyesindeyken, bugünkü kapanışta yaklaşık 503 milyar dolara geriledi.
Facebook'un değerindeki 118 milyar dolarlık kayıp ABD tarihinde halka açık bir şirketin bir günde piyasa değerindeki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
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