FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 45,16 puan (yüzde 0,18) düşüşle 25.583,75 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,75 puan (yüzde 0,03) azalışla 2.857,70 puanla yatay seviyeden kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 4,66 puan (yüzde 0,06) artışla 7.888,33 puana yükseldi.

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