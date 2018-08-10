New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 74,52 puan (yüzde 0,29) düşüşle 25.509,23 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,12 puan (yüzde 0,14) azalışla 2.853,58 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 3,46 puan (yüzde 0,04) artışla 7.891,78 puana yükselerek, 8 işlem günü üst üste kazanç gösterdi.
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 0,6 prim yaparken, Apple'ın hisseleri yüzde 0,8 arttı.
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