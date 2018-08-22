FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 88,69 puan (yüzde 0,34) düşüşle 25.733,60 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,14 puan (yüzde 0,04) azalışla 2.861,82 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 29,92 puan (yüzde 0,38) artışla 7.889,10 puana yükseldi.

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