New York borsası, bu haftanın ve ağustos ayının son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 22,10 puan (yüzde 0,09) düşüşle 25.964,82 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi 0,39 puan (yüzde 0,01) artışla 2.901,52 puanla yatay seviyeden kapanırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 21,17 puan (yüzde 0,26) artışla 8.109,54 puana yükseldi.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi ve Standard & Poor's 500 Endeksleri yüzde 0,6 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2 prim yaptı.
Ağustos ayında, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,2 ve S&P 500 Endeksi yüzde 3 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 5,7 artış kaydetti.
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