New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 22,51 puan (yüzde 0,09) artışla 25.974,99 puandan kapandı.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 8,12 puan (yüzde 0,28) azalışla 2.888,60 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 96,07 puan (yüzde 1,19) artışla 7.995,17 puana geriledi.
ABD'li teknoloji şirketlerinden Netflix'in hisseleri yüzde 6,2 değer kaybederken, dün piyasa değeri 1 trilyon dolara yükselen e-ticaret devi Amazon'un hisseleri de yüzde 2,2 düştü.
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