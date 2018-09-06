New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 20,88 puan (yüzde 0,08) artışla 25.995,87 puandan kapandı.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 10,55 puan (yüzde 0,37) azalışla 2.878,05 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 72,45 puan (yüzde 0,91) düşüşle 7.922,73 puana geriledi.
Evvelsi gün piyasa değeri 1 trilyon dolara yükselen e-ticaret devi Amazon'un hisseleri dün yüzde 2,2 düşerken, bugün ise yüzde 1,8 değer kaybetti.
Apple hisseleri yüzde 1,7 düşüş gösterirken, Facebook ve Twitter hisseleri sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 5,9 azaldı.
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