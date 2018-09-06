FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 23:33 | Son Güncelleme

New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 20,88 puan (yüzde 0,08) artışla 25.995,87 puandan kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 10,55 puan (yüzde 0,37) azalışla 2.878,05 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 72,45 puan (yüzde 0,91) düşüşle 7.922,73 puana geriledi.

Evvelsi gün piyasa değeri 1 trilyon dolara yükselen e-ticaret devi Amazon'un hisseleri dün yüzde 2,2 düşerken, bugün ise yüzde 1,8 değer kaybetti.

Apple hisseleri yüzde 1,7 düşüş gösterirken, Facebook ve Twitter hisseleri sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 5,9 azaldı.

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