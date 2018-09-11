New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 59,47 puan (yüzde 0,23) düşüşle 25.857,07 puandan kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 5,45 puan (yüzde 0,19) artışla 2.877,13 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 21,62 puan (yüzde 0,27) yükselişle 7.924,16 puana ulaştı.

Böylece, Standard & Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji endekslerinin 4 işlem günü üst üste düşüşü de sona erdi.

