New York borsası, günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 27,86 puan (yüzde 0,11) artışla 25.998,92 puana ulaşırken, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,03 puan (yüzde 0,04) artışla 2.888,92 puanla yatay seviyeden kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 18,24 puan (yüzde 0,23) düşüşle 7.954,23 puana geriledi.
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