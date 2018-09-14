FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 23:57 | Son Güncelleme

New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 8,68 puan (yüzde 0,03) artışla 26.154,67 puana ulaşırken, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,80 puan (yüzde 0,03) artışla 2.904,98 puanla yatay seviyeden kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 3,67 puan (yüzde 0,05) düşüşle 8.010,04 puana geriledi.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,9 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,2 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,3 artış gösterdi.

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