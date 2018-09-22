New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 86,52 puan (yüzde 0,32) artışla 26.743,50 puana ulaşırken, 2 işlem günü üst üste rekor seviyeden kapandı.

Ayrıca, endeks haftalık bazda yüzde 2,2'lik artış göstererek, temmuzdan bu yana en yüksek haftalık yüzdelik kazancını kaydetti.

Standard&Poor's 500 Endeksi ise günü 1,08 puan (yüzde 0,04) düşüşle 2.929,67 puana gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 41,28 puan (yüzde 0,51) düşüşle 7.986,96 puana indi.

Haftalık bazda Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 0,8 artarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

