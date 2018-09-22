FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 00:20 | Son Güncelleme

İki işlem günü üst üste rekor seviyeden kapanan Dow Jones Sanayi Endeksi, haftalık bazda yüzde 2,2'lik artış göstererek, temmuzdan bu yana en yüksek haftalık yüzdelik kazancını kaydetti

New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 86,52 puan (yüzde 0,32) artışla 26.743,50 puana ulaşırken, 2 işlem günü üst üste rekor seviyeden kapandı.

Ayrıca, endeks haftalık bazda yüzde 2,2'lik artış göstererek, temmuzdan bu yana en yüksek haftalık yüzdelik kazancını kaydetti.

Standard&Poor's 500 Endeksi ise günü 1,08 puan (yüzde 0,04) düşüşle 2.929,67 puana gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 41,28 puan (yüzde 0,51) düşüşle 7.986,96 puana indi.

Haftalık bazda Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 0,8 artarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dow Jones Sanayi Endeksi New York Borsası

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