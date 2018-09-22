New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 86,52 puan (yüzde 0,32) artışla 26.743,50 puana ulaşırken, 2 işlem günü üst üste rekor seviyeden kapandı.
Ayrıca, endeks haftalık bazda yüzde 2,2'lik artış göstererek, temmuzdan bu yana en yüksek haftalık yüzdelik kazancını kaydetti.
Standard&Poor's 500 Endeksi ise günü 1,08 puan (yüzde 0,04) düşüşle 2.929,67 puana gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 41,28 puan (yüzde 0,51) düşüşle 7.986,96 puana indi.
Haftalık bazda Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 0,8 artarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,5 düşüş gösterdi.
Türkiye'de bir ilk! Mesafe kat edildikçe azalan taksimetre geliyor
Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Okuyucu Yorumları 0 yorum