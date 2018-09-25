FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 00:27 | Son Güncelleme

New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 181,45 puan (yüzde 0,68) düşüşle 26.562,05 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,30 puan (yüzde 0,35) azalışla 2.919,37 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 6,29 puan (yüzde 0,08) artışla 7.993,25 puana yükseldi.

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