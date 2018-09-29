New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 18,38 puan (yüzde 0,07) artışla 26.458,31 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 4,38 puan (yüzde 0,05) artışla 8.046,35 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,02 puan azalışla 2.913,98 puanla yatay seviyeden kapandı.
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