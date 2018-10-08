New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 39,73 puan (yüzde 0,15) artışla 26.486,78 puana çıktı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 1,14 puan (yüzde 0,04) azalışla 2.884,43 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 52,50 puan (yüzde 0,67) düşüşle 7.735,95 puana geriledi.
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