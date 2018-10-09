New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 56,21 puan (yüzde 0,21) düşüşle 26.430,57 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,09 puan (yüzde 0,14) azalışla 2.880,34 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 2,07 puan (yüzde 0,03) artışla 7.738,02 puana yükseldi.
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