FİNANS

New York borsası "karışık" kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 23:43 | Son Güncelleme

New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 56,21 puan (yüzde 0,21) düşüşle 26.430,57 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,09 puan (yüzde 0,14) azalışla 2.880,34 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 2,07 puan (yüzde 0,03) artışla 7.738,02 puana yükseldi.

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New York Borsası

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