New York borsası karışık kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artışla 26.191,22 puana yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kayıpla 2.806,83 puana geriledi.Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 7.530,89 puana indi.
Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 214 bine gerilemesine karşın beklentinin hafif üstünde gerçekleşti.
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