New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin devam etmesi ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 76,37 puan (yüzde 0,31) azalışla 24.581,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,95 puan (yüzde 0,03) düşüşle 2.766,37 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 17,58 puan (yüzde 0,23) artışla 7.799,10 puana yükselerek rekor seviyeden açıldı. Endekste işlem gören ve dün rekor puanla kapanan Facebook ve Netflix hisseleri bugünkü açılışta sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,7 yükseldi.
Pazardaki soğan hem gözleri hem cepleri yaktı! Kilosu 7 lira oldu
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı
Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı? Gözler seçimde
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum