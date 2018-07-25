New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 60,17 puan (yüzde 0,24) düşüşle 25.181,77 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,01 puan (yüzde 0,04) azalışla 2.819,39 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 8,82 puan (yüzde 0,11) değer kazanarak 7.849,59 puana yükseldi.
Açılışta, ABD'li otomotiv firması General Motors'un hisseleri yüzde 6,1, uçak üreticisi ve savunma şirketi Boeing'in hisseleri de yüzde 2,2 düşüş gösterdi.
Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum