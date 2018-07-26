FİNANS

New York borsası, karışık seyirle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

New York borsası, karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 72,48 puan (yüzde 0,29) artışla 25.486,58 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 8,43 puan (yüzde 0,3) düşüşle 2.837,64 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 73,24 puan (yüzde 0,92) değer kaybıyla 7.859,00 puana geriledi.

Dün ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan Facebook'un gelirinin ve kullanıcı sayısının piyasa beklentilerinin altında gelmesinin ardından bugün borsa açılışında şirketin hisseleri yüzde 18 düşüş kaydetti.

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