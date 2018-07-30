New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 13,48 puan (yüzde 0,05) artışla 25.464,54 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,35 puan (yüzde 0,01) düşüşle 2.818,47 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 114,77 puan (yüzde 1,46) değer kaybıyla 7.737,42 puana geriledi.
Geçen hafta bilançosunu açıklayan Facebook ve Twitter'ın hisseleri bugünkü açılışta sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 2,9 düşüş gösterdi.
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