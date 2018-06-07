FİNANS

New York borsası karışık seyretti

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

Dow Jones yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq geriledi

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, perşembe gününü karışık bir seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 95,02 puan (yüzde 0,38) artışla 25.241,41 puana yükselirken, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,98 puan (yüzde 0,07) azalışla 2.770,37 puana geriledi. Son 3 günü rekorla kapatan Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 54,17 puan (yüzde 0,71) değer kaybederek 7.635,07 puana indi.

Analistler, enerji hisselerinin petrol fiyatlarındaki artışla yükseldiğin ve teknoloji hisselerinde yaşanan değer kaybının endekslerin karışık bir seyir izlemesine yol açtığını ifade etti.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tüketici kredileri nisanda 9,3 milyar dolar artarak son 7 ayın en düşük yükselişini kaydetti.

Ülkede 2 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 222 bin oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dow Jones New York Borsası Standard & Poor's 500

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