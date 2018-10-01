FİNANS

New York borsası karışık seyretti

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 23:42 | Son Güncelleme

New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ticaret müzakerelerinde başarı sağlamasının ardından haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 192,90 puan (yüzde 0,73) artışla 26.651,21 puana, Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 10,61 puan kazançla 2.924,59 puana çıktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 9,05 puan (yüzde 0,11) azalışla 8.037,30 puana geriledi.

Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin yükselişinde, Kanada’nın, Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi için ABD ve Meksika arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasına katılma kararı alması etkili oldu.

Güne yükselişle başlayan Nasdaq Teknoloji Endeksi ise havayolu şirketleri ve Facebook hisselerinde yaşanan düşüşle kazançlarını geri verdi.

Bu arada, ham petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükselirken Brent tipi ham petrolün varili 85,41 dolar ve Batı Teksas ham petrolün fiyatı 75,62 dolarla son 4 yılın en yüksek seviyelerini gördü.

PARTNER Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali
Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurduTicaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu
BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturulduBTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa kapanış New York Borsası

En Çok Okunan Haberler

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor

Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu

BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.