New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ticaret müzakerelerinde başarı sağlamasının ardından haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 192,90 puan (yüzde 0,73) artışla 26.651,21 puana, Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 10,61 puan kazançla 2.924,59 puana çıktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 9,05 puan (yüzde 0,11) azalışla 8.037,30 puana geriledi.

Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin yükselişinde, Kanada’nın, Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi için ABD ve Meksika arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasına katılma kararı alması etkili oldu.

Güne yükselişle başlayan Nasdaq Teknoloji Endeksi ise havayolu şirketleri ve Facebook hisselerinde yaşanan düşüşle kazançlarını geri verdi.

Bu arada, ham petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükselirken Brent tipi ham petrolün varili 85,41 dolar ve Batı Teksas ham petrolün fiyatı 75,62 dolarla son 4 yılın en yüksek seviyelerini gördü.

