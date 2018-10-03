New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, İtalya’ya yönelik endişelerin artması nedeniyle karışık bir seyir izledi.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 122,73 puan (yüzde 0,46) artışla 26.773,94 puana çıkarak rekor kırdı.

Öte yandan, Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 1,16 puan (yüzde 0,04) kayıpla 2.923,43 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 37,76 puan (yüzde 0,47) düşüşle 7.999,55 puana geriledi.

Bu yılın 14. rekorunu kıran Dow Jones Endeksi'nin yönü üzerinde Boeing ve Caterpiller gibi şirketlerin hisselerinin ABD-Meksika ve Kanada arasında dün sağlanan ticaret anlaşmasından kaynaklanan iyimserlikle yükselmesi belirleyici oldu.

S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin satış ağırlıklı seyrinde ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İtalyan politikacılar arasındaki söz düellosu etkili oldu.

Juncker, dün Almanya’da yaptığı açıklamada, İtalya’nın gelecek yıl için belirlediği bütçeyi eleştirirken, "İtalya, özel ve fazladan bir muamele istiyorsa, bu avronun sonu anlamına gelebilir, çok sert olmalıyız. İtalya, Avrupa düzeyinde birlikte onayladığımız bütçe hedeflerinden uzaklaşıyor." diye konuşmuştu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Juncker'in bütçeyle ilgili eleştirilerine karşılık olarak, "İtalya’da kimse ülkemizi Yunanistan'la bağdaştıran Juncker'in tehditlerini yemiyor. Vatandaşlarımızın çalışma, güvenlik ve sağlık konularındaki hakları hükümetin önceliğidir ve bu hususta sonuna kadar gideceğiz. Bizi durduramayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

