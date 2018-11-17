FİNANS

New York borsası karışık seyretti

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 01:45 | Son Güncelleme

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yükseldi, Nasdaq değer kaybetti

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,49 artışla 25.413,22 puana ve S&P 500 Endeksi yüzde 0,22 kazançla 2.736,27 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybıyla 7.247,87 puana geriledi.

Güne düşüşle başlayan Dow Jones ve S&P endekslerin yükselmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tıkanan ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları etkili oldu.

Trump, ülkesi ile Çin arasındaki ticaret sorunlarını çözmek istediğini belirterek, "Çin bir anlaşmaya varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." dedi.

Öte yandan, ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, ekim ayında sanayi üretimi yüzde 0,1 arttı.

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