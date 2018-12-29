FİNANS

New York borsası karışık seyretti

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 00:29 | Son Güncelleme

New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi 76,42 puan düşüşle (yüzde 0,33) 23,062.40 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi 3,09 puan (yüzde 0,12) kayıpla 2.485,74 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 5,03 puan (yüzde 0,08) yükselişle 6,584,52 puana yükseldi.

Analistler, endekslerin küresel büyümeye ve ticaret savaşlarına yönelik endişeler ve siyasi riskler nedeniyle dalgalı seyrettiğine işaret etti.

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