FİNANS

New York borsası Noel sonrası ralli yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 00:43 | Son Güncelleme

Dow Jones bin puandan fazla artarak tarihinin en büyük günlük kazancını kaydetti - S&P 500 ve Nasdaq, sırasıyla yüzde 4,96 ve 5,84 artarak 2009’dan bu yana en iyi günlük performanslarını sergiledi

WASHINGTON (AA) - New York borsası, Noel tatili sonrasında ralli yaparak son dönemdeki sert kayıpların bir kısmını geri aldı.

Kapanışta, Dow Jones 1,086 puan artışla (yüzde 5) 22,878. 45 puana çıkarak tarihindeki en büyük günlük artışı kaydetti. Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi 116,60 puan (yüzde 4,96) kazançla 2.467,70 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 361,44 puan (yüzde 5,84) yükselişle 6,554,36 puana ulaşarak 2009 yılından bu yana en iyi günlük performanslarını sergiledi.

Endekslerin son dönemdeki abartılı satış dalgasını kırmasına, Trump'ın gün boyu ABD Merkez Bankası Fed'e sataşmaması, güçlü gelen tatil dönemi harcamaları ve petrol fiyatlarındaki sert artış yardımcı oldu.

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