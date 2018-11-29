New York borsası Powell'la sert yükseldi

WASHINGTON (AA) - New York borsası, hafta ortasında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla sert yükseldi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,5 artışla 25.366,43 puana çıkarak son sekiz ayın en büyük günlük kazancını kaydetti. S&P 500 Endeksi yüzde 2,30 kazançla 2.743,78 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,95 yükselişle 7.291,59 puana çıktı.

Endekslerin yönü üzerinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın mevcut politika faizi oranlarının nötr seviyelerin biraz altında olduğunu belirterek, bankanın faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği sinyalini vermesi etkili oldu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 3,5 arttı.

