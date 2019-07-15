FİNANS

New York borsası rekor seviyeyle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

New York borsası rekor seviyeyle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsasında, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyeyle açıldı.

Dow Jones endeksi açılışta 27,364,69 puanı görmesine rağmen ilerleyen dakikalarda yüzde 0,08 değer kaybı ile 27,320,50 seviyesinde dengelenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.013,77 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 primle 8.250,172 puanda bulunuyor.

Analistler, Çin'den gelen büyüme rakamlarının beklentiler dahilinde olması ve perakende satışlardaki artış, pay piyasalarının alıcılı bir seyir izlemesinde etkili olduğunu söyledi.

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