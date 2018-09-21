New York borsası rekorla açıldı

New York borsası, güne rekorlarla başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 78,45 puanlık (yüzde 0,29) artışla 26.735,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,45 puan (yüzde 0,25) yükselişle 2.938,20 puana ulaşırken, her iki endeks rekor seviyeden açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,69 puan (yüzde 0,69) değer kazanarak 8.042,92 puana yükseldi.
Dünkü kapanışta Dow Jones Sanayi Endeksi günü rekor seviyeden tamamlarken, ayrıca endeks işlem saatleri içinde tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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